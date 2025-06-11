قيادي في انصار الله: لن نستسلم لـ "إسرائيل" حتى لو بقينا نُحارب إلى يوم القيامة

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" في اليمن، حسين العزي، أن بلاده لن تستلم لـ "إسرائيل"، متوعدًا بالرد على كل اعتداء على البلاد.

وقال "العزي"، لن نستسلم لـ"إسرائيل" حتى لو بقينا نُحارب إلى يوم القيامة".

وأضاف: "ندرك وجود فارق بيننا وبين العدو على صعيد القدرة النارية، ولكن بعون الله قدراتنا النارية تتعاظم بسرعة الريح، والأهم أن لدينا ما يكفي من العزم والتصميم على استيفاء حقنا بالكامل".

وشدد "العزي": "ثأرنا لا يبرد ولن يبرد، وسيدرك العدو أن كل اعتداء على اليمن، كان حماقة مكلفة للغاية".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء محمد الغماري، قد وجّه رسالة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين الماضي، أكد فيها على استمرار اليمن في الدفاع عن فلسطين.

وقال الغماري" في رسالته، "نشد على أياديكم الطاهرة ونؤكد لكم أن اليمن -شعباً وجيشاً وقيادة- سيبقى حاضراً في ميدان المعركة مع فلسطين، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها".

وكانت القوات المسلحة اليمنية، قد وجهت في وقت سابق، رسالة دعم وإسناد وتحية عسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة، مؤكدة استمرارها بنصرة المقاومة حتى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتواصل القوات اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله إسناد المقاومة في قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي، وذلك بقصف أهداف إسرائيلية واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والداعمة للاحتلال في البحر الأحمر.