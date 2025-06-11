إصابة 4 جنود بحدثين أمنيين جنوبي قطاع غزة

وطن: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عصر اليوم الأربعاء عن اصابة اثنين من جنوده بجراح بنيران قناصة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة "12" العبرية ان اصابة الجنديين وصفت بالمتوسطة وانها جرى نقلهما لمستشفى "سوروكا" في بئر السابع لتلقي العلاج.

فيما قالت مصادر عبرية ان جنديين آخرين أصيبا بجراح خطيرة في استهداف بصاروخ مضاد للدروع بذات المنطق في خانيونس ، حيث جرى نقلهم لمستشفيات "بيلنسون وتل هشومير".

وفي ذات السياق قالت مصادر عبرية ان عدداً من الجنود اصيبوا بجراح في المعارك الدائرة مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.