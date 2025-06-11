لليوم الثاني على التوالي.. تواصل انقطاع خدمات الإنترنت الثابتة والأرضية عن محافظتي غزة وشمال غزة

وطن: يتواصل اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، انقطاع خدمات الإنترنت والأرضية الثابتة في مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتجريف البنية التحتية، جرى انقطاع جديد يضاف إلى سلسلة الانقطاعات المستمرة في خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في مدينة غزة وشمال غزة، حيث تعاني هذه المناطق انعدام خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأشارت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أنها تتابع مع كل الجهات الشريكة لعمل التنسيقات اللازمة لإعادة الخدمة وإصلاح قطع أحد المسارات الرئيسية المتسبب في قطع الخدمات.

وأهابت الهيئة بكل الجهات المعنية التدخل العاجل لإتمام إصلاح الشبكة، وإعادة الخدمات التي يتسبب قطعها في انهيار المنظومة الإغاثية والإنسانية والإعلامية.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو نفاد الوقود الذي يُستخدم في تشغيل المولدات الكهربائية.