الأردن يدين قصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة ويحمّل "إسرائيل" مسؤولية سلامة المدنيين

وطن: أدانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ممرض أردني.

واعتبرت الأردن أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وحمل الأردن "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين والكوادر الطبية العاملة في المستشفى.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن استهداف المستشفى وطواقمه يُعد جريمة مرفوضة ومدانة، وتمثل امتدادًا لجرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين والطواقم الطبية في غزة. وأشار إلى أن القصف يعكس سياسة ممنهجة للتجويع والحصار المفروض على القطاع.

وشدّد السفير القضاة على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا بعدم استهداف المستشفيات أو إعاقة عمل الكوادر الطبية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين والمنشآت الطبية في غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع الذي يواجه كارثة غير مسبوقة نتيجة العدوان.