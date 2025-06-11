سموتريتش: الأمم المتحدة تسعى الى"خسارة إسرائيل وانتصار حماس" والسلطة الفلسطينية "عدوا لإسرائيل"

رام الله - وطن: شنّ وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، هجومًا حادًا على الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، مؤكدًا رفضه إدخال المساعدات بشكل كامل إلى شمال قطاع غزة، ومطالبًا باعتبار السلطة الفلسطينية "عدوًا لإسرائيل".

وفي كلمة ألقاها في الكنيست، اليوم الأربعاء، حول تمويل مراكز توزيع المساعدات في غزة، قال سموتريتش: "أرفض إدخال المساعدات إلى شمال غزة وأوافق فقط على وصولها إلى جنوب القطاع".

وأشار إلى صعوبة العملية العسكرية في غزة، متسائلًا "كيف ما زالت حماس قادرة على الاستمرار بعد أكثر من سنة ونصف من الحرب؟".

واتهم سموتريتش الأمم المتحدة بالسعي إلى "خسارة إسرائيل وانتصار حماس"، مؤكدًا ضرورة "خنق حماس عسكريًا وفصلها عن السكان"، وموضحًا أن الجيش يعمل على "تحويل محور موراغ في رفح إلى منطقة خالية من حماس".

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، دعا سموتريتش إلى تمرير قانون يعتبرها "عدوًا لإسرائيل"، مضيفًا: "علينا العمل على انهيار السلطة الفلسطينية لأنها تشكل خطرًا سياسيًا على إسرائيل وتلاحقنا في المحاكم الدولية".

كما أكد أن حكومته منعت فرض عقوبات أمريكية على وزرائها، وأبلغت واشنطن أنها ستمنع تمويل السلطة الفلسطينية.

وفي تعليقه على قرار بريطانيا تجميد أمواله، قال سموتريتش: "لا أملك أموالًا في بنوك خارج إسرائيل".