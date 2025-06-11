الحكومة تتسلم من نظيرتها الروسية منحة 30 ألف طن قمح لقطاع غزة

وطن: تسلم وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الأربعاء، منحة القمح الروسي المقدم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، ولا سيما في قطاع غزة.

وجرت عملية تسلم المنحة بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه. ومن المتوقع أن تستكمل عملية تسلم كامل المنحة المحددة بـ 30 ألف طن مع نهاية الأسبوع المقبل.

وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، سيتم تخصيص كامل الكميات لقطاع غزة فور الانتهاء من عملية طحن القمح وتعبئة الدقيق، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة.

واعتبر الوزير العامور هذه المنحة تجسيدا للعلاقة التاريخية الوطيدة بين البلدين وتعبيرا صادقا عن موقف روسيا الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، معربا عن شكره وتقديره العميق لروسيا الاتحادية رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.

واعتبر الوزير المنحة الروسية بلسما للجرح النازف في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.بدوره أكد السفير الروسي على أن المنحة تعكس عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين قيادة وشعبا، وهي جزء من المساعدات التي تقدمها روسيا للشعب الفلسطيني، لافتا إلى موقف بلاده الثابت في إقامة دولة فلسطينية وفق القانون الدولي وإحلال السلام.