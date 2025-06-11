المقاومة تعلن قنص جنود وإصابات مباشرة في صفوف الاحتلال شرق خانيونس

وطن: تُواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، الرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، جنوداً إسرائيليين جنوب قطاع غزة.

وأعلنت "القسام"، في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، أن مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً شرق مدينة خانيونس.

وقالت إن قناص من "القسام" استهدف جندي راجل بالقرب من آليات الجيش ببندقية "الغول" القسامية في منطقة السناطي شرق بلدة عبسان الكبيرة ورصد مقاتلوا القسام هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء الجندي.

واعلنت سرايا القدس، استهدافها صباح اليوم قوة من مشاة الاحتلال شرق خان يونس بعبوة مضادة للأفراد ونفذنا استحكاماً مدفعيا بقذائف الهاون على منطقة الاستهداف حققنا خلاله إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف القوة وفرق النجدة.

من جانبها قالت السرايا إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة شمال مدينة خانيونس والاشتباكات مازالت مستمرة.