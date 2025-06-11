وزارة الصحة في غزة: 123 شهيدًا و474 إصابة خلال 24 ساعة.. وارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 55 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 123 شهيدًا – بينهم 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض – إضافة إلى 474 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 55,104 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 127,394 إصابة.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025 فقط، وصل إلى 4,821 شهيدًا و15,353 إصابة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة أن 57 شهيدًا وأكثر من 363 إصابة وصلوا إلى المستشفيات منذ صباح اليوم نتيجة استهداف الاحتلال للمناطق المخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، ليرتفع بذلك عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 224 شهيدًا وأكثر من 1,858 إصابة منذ بدء استهداف تلك المناطق.