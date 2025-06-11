الاحتلال يُخطر بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية، في بلدة الرماضين جنوب الخليل.

وقال مدير بلدية الرماضين أنيس الزغارنة، إن قوات الاحتلال أخطرت أكثر من 30 محلا ومنشأة تجارية بالهدم، عند مدخل البلدة والطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين.

وأوضح أن هذه المحلات والمنشآت هي عبارة عن سلسلة من المتاجر، تشكل مصدر دخل أساسيا ووحيدا لعدد كبير من الأسر والعائلات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي ما يزيد على 40 محلا ومنشأة تجارية في تلك المنطقة، بعد أن أجبرت أصحابها على إخلائها بالقوة.