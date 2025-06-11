مع دخول العدوان يومه الـ136: الاحتلال يواصل هدم منازل في مخيم طولكرم

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، لليوم الـ136 تواليا، ولليوم الـ123 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع، وهدم مستمر لمبانٍ سكنية.

ودفعت قوات الاحتلال صباح اليوم بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة من بوابة "نتسانيعوز" غرب مدينة طولكرم، وجابت شوارع وأحياء المدينة، وتحديدا محيط ميدان جمال عبد الناصر، ودوار السلام في الحي الشرقي، وشارع قاقون في الحي الغربي، والذي أغلقته بالإطارات المطاطية، ومنعت حركة المرور منه، فيما داهمت محلا تجاريا لبيع ملابس الكشافة في المنطقة، وقامت بتفتيشه، واخضاع صاحبه للاستجواب.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفجر اليوم، ضاحيتي ذنابة واكتابا وحارة السلام شرق المدينة، واجرت عمليات تفتيش واسعة فيها، واعترضت حركة تنقل المركبات والمواطنين، واحتجزت عددا من الشبان، وأخضعتهم للاستجواب الميداني.

في سياق متصل، تواصل جرافات الاحتلال هدم عشرات المباني السكنية وسط مخيم طولكرم، لليوم السادس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال هدم 106 مبان في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، وتحديدا في حارتي البلاونة والعكاشة ومحيطهما، وتضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

كما يواصل الاحتلال فرض حصار مطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، حيث تنتشر في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

وكان مخيم نور شمس قد شهد في الأيام الماضية عمليات هدم متواصلة للمباني السكنية، والتي أسفرت عن هدم اكثر من 20 مبنى، ضمن خطة الاحتلال هدم 48 مبنى في نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمخيمين.

وشددت قوات الاحتلال اليوم من اجراءاتها على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، حيث منعت المركبات من الخروج من المدينة، فيما أوقفت تلك الداخلة الى طولكرم، ودققت في هويات ركابها، ومنعت المواطنين من أراضي عام الـ1948 من الدخول.

في غضون ذلك، ما زالت قوات الاحتلال تستولي على عدد من المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرًا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

كما يشهد شارع نابلس الرابط بين مخيمي طولكرم ونور شمس أضرارا كبيرة، بسبب السواتر الترابية التي وضعتها قوات الاحتلال قبل عدة أشهر، ما يعيق حركة المركبات وزاد من معاناة المواطنين.

وأسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات.

ووفقًا لآخر المعطيات، أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.