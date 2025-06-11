سامي مشعشع يكتب لوطن: الأونروا وموظفوها بحاجة ماسة لإسناد فلسطيني فعّال وعاجل قبل ان ينفرط عقد المسبحة

تمت الإشارة في مقالات سابقة إلى ان مفوض عام وكالة الغوث الدولية على وشك تبنى واعتماد قرارات "صعبة للغاية"، كما وصفها، وتصل لعشرين قرارا، للتعامل مع أزمة الأونروا المالية والوجودية. معظم هذه القرارات ستطال وظائف وأرزاق ومكتسبات ما يقارب من ٣٠ ألف موظف يعملون لدى الوكالة الدولية في فلسطين المحتلة (أكثر من ١٣ ألف منهم في غزة قبل حرب الإبادة)، بالإضافة لميادين عملها في الأردن وسوريا ولبنان. أزمة الأونروا المالية اليوم هي الأقسى والأخطر في عمر الوكالة الممتد على مدى ٧٥ عاما. توقف الدعم المالي الأمريكي والسويدي بالكامل وتراجع دعم دول أخرى ووضعها شروطا تعجيزية على تبرعاتها، وضالة الدعم العربي المعيب للاونروا وخدماتها يعنى حرفيا ان الوكالة على حافة للإفلاس، وقرار المفوض التعامل مع هذا الواقع سيقع على رؤوس العاملين.

أين المشكلة ولماذا هناك حاجة ملحة للغاية لتدخل إسنادي، إنقاذي دعما للعاملين والأونروا؟

- استهداف أرزاق وحقوق العاملين له تأثير فوري ومدمر على الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة لملايين اللاجئين المسجلين لدى الاونروا.

- استهداف العاملين وامنهم ومستقبلهم الوظيفي هو جزء من توجه ممنهج للقضاء التام على الاونروا وقضية اللاجئين عبر الطرد والترحيل. احدى توصيات لجنة كولونا، والتي شكلها الأمين العام للأمم النظر في الاتهامات التي ثبت بطلانها بحق الوكالة وعامليها، تهدف لتحقيق نقطتين: تنحيف عدد العاملين في الاونروا وتصدير بعض من خدماتها لأطراف أخرى، والثانية إعادة صياغة دستور عمل اتحادات العاملين في الاونروا واتحادهم العام الذي يضم اتحادات الاقاليم وكل قطاعات العمل (تعليم، خدمات، عمال). الهدف هو تدجين العمل النقابي وفصل العاملين عن حاضنتهم ودورهم الوطني والبعد السياسي للوكالة ذاتها.

- هناك ضعف وترهل بنيوي فاضح في الجسم القيادي للاتحاد العاملين في الاونروا. ببساطة إنهم ليسوا على قلب رجل واحد، تتنازعهم خلافات جانبية وغياب القدرة على التنسيق واجتراح آلية عمل فعالة لمواجهة التغول على الاتحاد والعاملين. نمط عمل الاتحاد ديناصوري ولا يتجاوب مع المخاطر الماثلة، ويرافقه ما يشبه الشلل وشبه استسلام العاملين للقادم من الأيام الصعبة وكانّها قدرا محتوما لا راد له.

أكثر من ٦٢٠ موظف وكالة في غزة تنكرت لهم الوكالة، وهم يمرون بأحلك وأصعب الظروف، ومئات من العاملين في مقر الرئاسة في الشيخ جراح، والذي تم إخلاؤه على عجل، سيواجهون قريبا ذات المصير والاتحاد لم يفعل أي شيء ذي قيمة دفاعا عنهم. المسبحة ستنفرط والاتحاد كما هو غير مؤهل للقيام بالدور المناط به وبحاجة لكل الدعم ولجهد إسنادي حقيقي يمكنه من التحرك ضمن حراك مدروس وفعال.

هناك حاجة ماسة وسريعة لجسم إسنادي وريادي من اللاجئين وأطرهم الشعبية والتمثيلية، ومن الهيئات والأطر الفاعلة والعاملة على ملف اللاجئين والأونروا للتحرك والمسك بيد اتحاد العاملين إلى درب التحدى والعمل على إنقاذ الاتحاد والاهم الدفاع عن العاملين وحقوقهم قبل ان تفرط المسبحة.

سامي مشعشع – الخبير في شؤون الأونروا