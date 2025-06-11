الاحتلال يعتقل مواطنا من عين سينيا ويقتحم قرى وبلدات في رام الله والبيرة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، مواطنا من قرب قرية عين سينيا شمال رام الله، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود الصوص (38 عاما)، أثناء مروره عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب عين سينيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات عبوين، والمغير، ترمسعيا، بيت لقيا، سنجل في محافظة رام الله والبيرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم ثلاثة شبان، من بلدة عبوين، وقرية المغير، بعد دهم وتفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، وهم:

هشام رياض سحويل (23 عاماً)، ووطن عبد الباسط أبو عليا، وفادي حمد الله النعسان.