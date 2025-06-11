الاحتلال يقتحم كفر الديك تمهيدا لهدم منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، برفقة جرافات ثقيلة، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، داهمت المنطقة الغربية من البلدة "الشعاب"، وتمركزت في محيط عدد من المنازل، تمهيداً لتنفيذ عمليات هدم للمنشآت السكنية.

حيث أجبرت قوات الاحتلال المواطن يونس وجيه يونس الديك، على إخلاء منزله المكون من طابقين، ويؤوي أفراد عائلته المكونة من زوجته، وخمسة أطفال، تمهيدا لهدمه.

يُشار إلى أن بلدة كفر الديك تشهد في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بهدم منازل المواطنين وتسليم إخطارات بالهدم، ووقف العمل والبناء، وعمليات الاستيلاء، وتجريف أراضٍ، لصالح التوسع الاستعماري.