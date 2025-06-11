الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل حوسان الشرقي

رام الله - وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم.

ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية في منطقة "المخفر" قرب مفترق الطرق المؤدي لبلدة بتير، والمدخل الوحيد لحوسان ما سيؤدي الى عرقلة حرية الحركة والتنقل لأكثر من 20 الف مواطن من قريتي حوسان ووادي فوكين وبلدة نحالين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ العدوّان على قطاع غزة في السابع من اكتوبر للعام 2023 أغلقت مدخل حوسان الغربي بالبوابة الحديدية.