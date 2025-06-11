البنك الإسلامي العربي يطلق حملة عشرة ومية لحسابات التوفير

رام الله - وطن: أطلق البنك الإسلامي العربي حملة "عشرة ومية" لحسابات التوفير.

وحسب الحملة يمكن للمواطن فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، أو تغذية حسابه الحالي، للدخول مباشرة في السحب على جائزة يومية بقيمة 10,000شيكل، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة100,000 شيكل في نهاية الحملة.

وحسب الحملة "كل 100 دولار في حساب التوفير تمنحك فرصة جديدة للربح… وكلما زاد رصيدك، زادت فرصك بالفوز بالجوائز! علما ان الحملة انطلقت اليوم 11/6/2025 وتستمر حتى 31/12/2025