بن غفير يقتحم الأقصى برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال

وطن: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى، برفقة كبار ضباط شرطة الاحتلال، عبر باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة، في خطوة استفزازية جديدة تأتي في سياق تكرار انتهاكاته للمكان المقدس منذ اندلاع الحرب على غزة.

وتزامن الاقتحام مع قيام قوات الاحتلال بإخراج المصلين من داخل المسجد، كما أبعدت حراس الأقصى عن مواقعهم، لفسح المجال أمام بن غفير ومجموعات المستوطنين الذين رافقوه.

ونفذت تلك المجموعات جولات استفزازية داخل ساحات المسجد، وتلقوا شروحات حول ما يسمى "الهيكل المزعوم"، كما أدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن ينسحبوا لاحقًا من جهة باب السلسلة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن بن غفير، اقتحم صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، برفقة عدد من كبار ضباط شرطة الاحتلال، وذلك في إطار التصعيد المتواصل بحق المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة.

وأشار شهود عيان من داخل البلدة القديمة إلى أن نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال انتشروا في باحات المسجد الأقصى، لتأمين اقتحام بن غفير وعدد من نواب حزبه، في مشهد وصف بالاستفزازي والعدواني.

وفي سياق متصل، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد، ومنعت العشرات من المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه أو أداء الصلاة، كما قامت باحتجاز بطاقات هويات عدد من الفلسطينيين، وعرقلة وصول آخرين، ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ المسجد من أهله تزامنا مع الاقتحامات المتكررة.

ويعد هذا الاقتحام جزءا من سلسلة اقتحامات متكررة نفّذها بن غفير منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، والتي يرافقها تصعيد في سياسات التضييق على المقدسيين، واقتحامات المستوطنين تحت حماية الشرطة.

وقد أثارت هذه الاقتحامات المتكررة استنكارا واسعا من قبل الأوساط الفلسطينية والعربية والإسلامية، لما تمثله من انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، باعتباره مكانا مقدسا خالصا للمسلمين، ولما تحمله من مخاطر على تفجير الأوضاع في القدس والمنطقة بأكملها.