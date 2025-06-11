ضباط وجنود احتياط: الحرب هدفها إنقاذ حكومة نتنياهو غير الشرعية

رام الله - وطن: طالب ضباط وجنود في جيش الاحتلال في قوات الاحتياط من وحدات الاستخبارات والسايبر "بإتمام الصفقة ووقف الحرب"، إلى جانب "الإعلان عن رفض الخدمة تحت حكومة معادية للديمقراطية وغير شرعية التي اختارت حربا أبدية على حساب المخطوفين وجميع من يعيشون هنا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء، أن 41 ضابطا وجنديا وقعوا على عريضة موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس، ووزراء الحكومة ورئيس أركان جيش الاحتلال ، إيال زامير، بعنوان "جنود من أجل المخطوفين".

وشددت العريضة على أن استئناف الحرب على غزة كانت خطوة سياسية وليست أمنية، وأن توسيع الحرب هدفه "إنقاذ الائتلاف، وليس الدفاع عن مواطني إسرائيل"، وأنه "عندما تعمل الحكومة بدوافع لا تخدم المصلحة العامة، فإن أوامرها هي غير قانونية بكل تأكيد، وواجبنا عدم الانصياع لها".

وأعلن الموقعون على العريضة أنهم لن يستمروا في خدمة "حرب إنقاذ نتنياهو"، وأشاروا إلى أن قسما منهم سيعلنون عن رفضهم للخدمة العسكرية، فيما الآخرون سينفذون ذلك بطرق أخرى، وصفوها بأنها "رفض خدمة رمادي"، وأضافوا أنه "نرفض رؤية إخوتنا وأخواتنا يفقدون حياتهم عبثا".