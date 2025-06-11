جيش الاحتلال ينسحب من نابلس بعد عملية عسكرية بدأتها أمس

وطن: انسحب جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، من مدينة نابلس بعد عملية عسكرية استمرت نحو 28 ساعة وخلفت شهيدين.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال انسحب من مدينة نابلس بعد عملية عسكرية خلفت شهيدين وإصابة أكثر من 80 فلسطينيا وأضرارا في المنازل والمحال التجارية.

وكان جيش الاحتلال اقتحم فجر الثلاثاء، مدينة نابلس قبل أن يوسع عمليته لمخيم بلاطة للاجئين شرقي المدينة.

ونشر الجيش قناصته على أسطح عدد من المباني وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.