بعد عدوان دام ٢٤ ساعة للبلدة القديمة قوات الاحتلال تنسحب من مدينة نابلس

وطن: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاربعاء من مدينة نابلس وبلدتها القديمة، بعد عدوان استمر لنحو 24 ساعة.

وأسفر الاقتحام الذي يتركز في البلدة القديمة عن استشهاد الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد عميرة (40 و35 عاما) وإصابة سبعة آخرين بالرصاص الحي والشظايا، فيما أصيب 11 مواطنا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، واثنان إثر سقوطهما عن مرتفع، إضافة لحالة دعس، وامرأة جراء مهاجمتها من كلب بوليسي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم طفلة (عام ونصف) جرى نقلها إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجول يشمل حارات البلدة، فيما اقتحم الجنود عشرات المنازل في البلدة القديمة وتحديدا منازل الشهداء، وأجبروا العائلات على مغادرتها والابتعاد عنها لـ 24 ساعة، كما جرى تسجيل عدة حالات اعتقال.