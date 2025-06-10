"سرايا القدس": دمّرنا دبابة وقصفنا تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شمالي وجنوبي غزة

وطن: أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تدميرها دبابة "ميركافا" بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار توغلت في منطقة غرب عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي بيانٍ آخر، قالت السرايا إنّها قصفت بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس.

كما أشارت إلى أنّه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال، أكدوا تمكنهم من تدمير آليات عسكرية توغلت في محيط مدرسة المهاجرين بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس بتفجير عدد من العبوات البرميلية شديدة الانفجار المزروعة مسبقاً.

ورصد مقاتلو السرايا، إطلاق الاحتلال النار بكثافة وقنابل دخانية لتغطية المكان تمهيداً لإجلاء القتلى والجرحى، وذلك بتاريخ 07/06/2025.