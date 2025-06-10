شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 13 آخرين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,981 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.