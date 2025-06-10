ترامب لنتنياهو: لا هجوم على إيران حاليًا وإنهاء حرب غزة ضروري

وطن: كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه "يجب الآن إزالة الهجوم على إيران من جدول الأعمال".

وأشار ترامب لنتنياهو إلى أنّه "يؤمن بأنه سينجح في الوصول إلى اتفاق معهم".

وقالت "القناة 12"، إنّ ترامب في حديثه لنتنياهو أمس الاثنين، "توقّع تقديم الإيرانيين جواباً ليس جيداً"، لكنّه أشار إلى أنّ "لا شيء يغلق الباب"، معرباً عن "عدم يأسه من المفاوضات بعد".

رئيس حكومة الاحتلال قال لترامب إنّ "المفاوضات مع إيران بلا جدوى وهي تحاول تخدعكم وكل ما تحاول فعله هو إطالة الوقت"، بحسب "القناة 13" الإسرائيلية.

في المقابل، ترامب رد على نتنياهو، إنّ "كلامه عن هجوم ضد إيران لا يساعد"، مضيفاً أنّ "العمل جارٍ للتوصل إلى اتفاق".

هذا وتطرّق ترامب في المحادثة الهاتفية للحرب على غزة، قائلاً لنتنياهو: "أريدك أن تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة وليس فقط صفقة ويتكوف، فالحرب استنفذت نفسها".

وأجرى الثنائي ترامب ونتنياهو اتصالاً يوم الاثنين، لمدة 40 دقيقة، جرى الحديث فيه عن المباحثات النووية مع إيران وصفقة التبادل بشأن غزة.