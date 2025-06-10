صاروخ من اليمن يستهدف وسط فلسطين المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في مئات المواقع

وطن: أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة أنصار الله أنها تحضر لتصعيد هجماتها ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ الاعتراضية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مئات المواقع في "تل أبيب" الكبرى والقدس ومستوطنات في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جماعة انصار الله أن "إسرائيل" قصفت ميناء الحديدة، وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن غارتين استهدفتا أرصفة الميناء.