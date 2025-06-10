الاحتلال يفرج عن الأسيرة سناء سلامة ويحولها للحبس المنزلي

وطن: أصدرت "المحكمة المركزية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة، مساء الثلاثاء، قرارًا بالإفراج عن الأسيرة سناء سلامة، زوجة شهيد الحركة الأسيرة وليد دقة، وتحويلها للحبس المنزلي.

وذكر نادي الأسير في بيان لها أن الاحتلال قرر تحويل الأسيرة سلامة للاعتقال المنزلي في منزل والدتها حتى يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضح نادي الأسير: "جاء هذا القرار بعد 5 جلسات تمديد عقدت للأسيرة سلامة، وتقديم شرطة الاحتلال استئناف على قرار الإفراج عنها وإبقائها رهن الاعتقال".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة سناء سلامة، يوم 29 أيار/ مايو الماضي، أثناء تواجدها في مدينة القدس المحتلة برفقة ابنتها ميلاد، على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ "التحريض".