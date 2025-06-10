استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الشقيقين نضال وخالد مهدي أحمد عميرة (40 و35 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشقيقين عميرة، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثمانيهما.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي صوب الشقيقين عميرة في البلدة القديمة من نابلس، خلال اقتحامها المتواصل للبلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما، ليعلن لاحقا عن استشهادهما، كما أصابت عددا من المواطنين بشظايا الرصاص الحي، وبالاختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها للبلدة القديمة من مدينة نابلس منذ ساعات فجر اليوم، ومداهمة عدة منازل ومحلات تجارية، وتفتيشها وسط انتشار واسع للقناصة على أسطح البنايات، فيما جرى اعتقال واحتجاز عدد من الشبان.