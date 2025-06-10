مسؤول إسرائيلي: تداعيات الحرب في الشمال غير مسبوقة.. والحكومة فشلت في تقديم الحل

وطن: وجّه ما يسمى بـ"مراقب الدولة" في لدى الاحتلال، ماتنياهو إنجلمان، انتقادات حادة لأداء الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع تداعيات الجبهة الشمالية خلال حرب "السيوف الحديدية"، معتبرًا أن الأزمة التي يواجهها مئات الآلاف من سكان الشمال "غير مسبوقة من حيث النطاق والشدة والاستمرارية".

وأشار إنجلمان، في تعليقه على تقرير "قناة 14" العبرية، إلى أن الحكومة فشلت في تنفيذ قراراتها الأساسية، وعلى رأسها إعداد خطة طويلة الأمد لإعادة تأهيل المستوطنات الشمالية وتأمين عودة السكان الذين تم إجلاؤهم.

كما حمّل مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عن هذا الإخفاق.

وأكد إنجلمان أن رئيس فريق التنفيذ، إليعازر ميروم، الذي تولى المهمة لمدة خمسة أشهر، لم ينجح في إنجاز المطلوب، رغم خطورة الأزمة التي تمس حياة سكان الشمال ومستقبلهم.

ولفت إلى أن هؤلاء السكان يستحقون خططًا حكومية أفضل وأكثر فعالية لمواجهة تداعيات الحرب.

وأضاف أن الحكومة لم تصغِ حتى الآن لخطة اقتصادية شاملة، رغم مطالبه السابقة لنتنياهو، موضحًا أن تعويضات الشركات تراجعت ولم تُصرف إلا بعد شهرين ونصف على اندلاع الحرب، وهو ما اعتبره تقصيرًا واضحًا في دعم المتضررين من القطاعين المدني والاقتصادي.