"الأونروا": توزيع المساعدات في غزة تحوّل إلى "مصائد موت" والاحتلال يعرقل وصول الإغاثة

وطن: حذّر المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، من تحول نقاط توزيع المساعدات في غزة إلى "مصائد موت"، مؤكدًا أن التقارير اليومية تشير إلى سقوط شهداء وإصابة العشرات من المدنيين عند هذه المواقع التي تشرف عليها قوات الاحتلال وشركات أمنية خاصة.

وأوضح لازاريني أن هذه النقاط، التي يُفترض أن تكون ملاذًا آمناً، أصبحت مصدر خطر مباشر على حياة السكان، مشددًا على أن النظام الحالي لتوزيع المساعدات "مهين" ويفرض على آلاف الجوعى والمحتاجين قطع مسافات طويلة للوصول إليها، في حين يتم استثناء الفئات الأشد ضعفًا ومن يعيشون في المناطق النائية من هذه المساعدات.

وطالب لازاريني الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار فورًا والسماح بدخول آمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن الطريقة الوحيدة لتجنب مجاعة واسعة النطاق، تهدد حياة أكثر من مليون طفل، هي ضمان وصول المساعدات عبر الأمم المتحدة و"الأونروا"، التي تمتلك الخبرة والمعرفة وثقة المجتمع المحلي.

وأشار المفوض العام إلى أن مستودعات "الأونروا" خارج غزة تحتوي على مساعدات تكفي 6 آلاف شاحنة، معتبراً ترك الطعام يفسد والأدوية تنتهي صلاحيتها عمدًا "جريمة شنيعة".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 36 مواطنًا وإصابة 208 آخرين اليوم، جراء استمرار استهداف الاحتلال للمواطنين قرب مراكز المساعدات في رفح ووسط القطاع.