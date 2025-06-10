انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمالها

وطن: انقطعت اليوم الثلاثاء خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، نتيجة قطع على أحد المسارات الرئيسية في القطاع.

وأفادت الاتصالات الفلسطينية في بيان وصل لوطن نسخة عنه "بانقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظات غزة وشمال غزة بسبب قطع على أحد المسارات الرئيسية في القطاع."

وكان حيش الاحتلال قد اصدر اؤمر اخلاء لمناطق جباليا شمال غزة وقال انها مناطق. قتال خطرة .

وتشهد مدينة غزة وشمال القطاع قصف عنيف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح .