عيد الأضحى ممزوج بدماء الشهداء بغزة

كتب د. رمزي منصور: حلّ عيد الأضحى هذا العام على غزة، لا كفرحة يحتفي بها المسلمون، بل كجرح جديد يُضاف إلى سجل من الآلام المتواصلة. لا زينة، لا ضحكات أطفال، ولا تكبيرات تتعالى في الشوارع، فقط صدى القصف، وعبق الدخان، ودموع الأمهات. في مدينة اعتادت على الصبر، يبدو العيد هذا العام باهتًا، مغطى بغبار الركام وأحزان الفقد.

استيقظ سكان القطاع على صوت الطائرات بدلًا من تكبيرات العيد، وعلى رائحة البارود لا رائحة القهوة. وبينما كانت العائلات في العالم الإسلامي تُعايد بعضها، كانت غزة تُشيّع شهداءها. أدى أهالي غزة صلاة العيد وسط أنقاض المساجد المهدّمة، بعضهم فرش سجادة الصلاة فوق الركام، وآخرون اكتفوا برفع أيديهم بالدعاء وسط الخيام، في مشهد يُجسد الصمود الأسطوري وسط حرب لم ترحم صغيرًا ولا كبيرًا.

عيد بلا أضاحي ولا مأوى

من خانيونس إلى شمال القطاع، لا فرق. فالعيد هنا ليس إلا محطة جديدة للمعاناة. آلاف العائلات نزحت من منازلها التي دمرتها الغارات، واستقرت في خيام لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء. أطفال كانوا ينتظرون ملابس العيد وحلواه، أصبحوا اليوم يركضون خلف صهاريج المياه أو طوابير الإغاثة.

أبو مالك: أراد أن يصنع بهجة العيد فصار شهيدًا

في صباح العيد، ارتدى الشاب إياد محمود أحمد “أبو مالك” أجمل ما لديه من الثياب، تعطّر وهمس لزوجته وابنته الصغيرة بكلمات معايدة. وعدهما بأنه سيزور عائلته في الخيمة القريبة ليصنع لحظات فرح رغم كل شيء. لكنه لم يصل. فصواريخ الاحتلال كانت بانتظاره. ارتقى شهيدًا، ومعه مجموعة من الجيران، وقبل أن يصل لوالدته التي كانت تنتظر زيارته، عاد إليها محمولًا على الأكتاف.

قالت زوجته، والدمع يخنق صوتها: "كان مصرًّا أن يفرحنا، أن يشعرنا أن الحياة مستمرة... لكنه رحل ليبقى العيد ذكرى ألم" أما والدته، فتمتمت: "كان يزورني في كل عيد وهذه كانت زيارته الأخيرة."

أضاحي غزة... من البشر

يعيش الفلسطينيون في غزة عيد الأضحى هذا العام وقد صاروا هم الأضاحي. يُقدَّم الشهداء واحدًا تلو الآخر، تُفقد البيوت، تُشرّد العائلات، ويُغتال الحلم. ومع ذلك، لا تزال جذوة الأمل متواجدة في قلوبهم. فهم يؤمنون أن فجرًا جديدًا قادم، وأن عيدًا سيحل ذات يوم، يكون مليئًا بالسلام والآمان.

"لماذا لا نعيش أجواء العيد كما بقية العالم الإسلامي والعربي؟" سؤال تردده شفاه سكان قطاع غزة بصمت موجع، وهم يبحثون عن بقعة ظل من الأمان، عن وطن لا يكون فيه العيد مرادفًا للمجازر والحروب.