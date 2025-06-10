وزارة الصحة في غزة: 54 شهيدًا و305 إصابة خلال 24 ساعة.. وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 55 ألف شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 54 شهيدًا، إضافة إلى 305 إصابات، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 54,981 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 126,920 إصابة، في ظل استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 4,701 شهيدًا و14,879 إصابة، في تصعيد واضح لوتيرة العدوان خلال الأشهر الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن النظام الصحي في غزة يواجه أوضاعًا كارثية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت الصحية.