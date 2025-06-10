وزيرة في حكومة الاحتلال تطالب بإجراءات ضد مساجد الداخل المحتل

وطن: طالبت وزيرة حماية البيئة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي عيديت سيلمان، القائد العام للشرطة بمصادرة مكبرات الصوت للمساجد في مدن القدس ويافا واللد.

ودعت لاتخاذ خطوات فورية لتطبيق القانون ضد ما وصفته بـ"التجاوزات الحادة في استخدام مكبرات الصوت داخل المساجد".

ووجهت "سيليمان" رسالة رسمية لشرطة الاحتلال، زعمت فيها رصد "شكاوى متكررة تتعلق بضوضاء"، ناجمة عن استخدام مكبرات صوت في مساجد السكسك في يافا، والعمري الكبير في اللد، وسلوان في القدس المحتلة.

وزعمت أن القياسات التي أجرتها الوزارة كشفت عن "تجاوزات خطيرة للحدود المسموح بها للصوت في القانون"، مطالبة "بتفعيل نظام رصد الضوضاء، وفرض غرامات على المخالفين، من خلال كاميرات وأجهزة قياس رقمية"، على حد زعمها.

ووفق الرسالة، فإن الوزيرة الإسرائيلية طالبت "بإصدار أوامر فورية تقضي بإزالة مكبرات الصوت في المساجد التي تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وفرض غرامات، وتنفيذ عمليات مصادرة للمعدات ذات الصلة، وفتح ملفات تحقيق وفقا للضرورة".