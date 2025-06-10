ماذا لو قصفت المخيمات الفلسطينية في لبنان

حمزة البشتاوي : بتخوف اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من قيام طائرات جيش الإحتلال الإسرائيلي بقصف المخيمات الفلسطينية التي لا توجد فيها ملاجئ آمنة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين ومنازلهم في الضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى المبارك، وسط صمت وتواطؤ معظم المجتمع الدولي مع الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وتؤثر الأوضاع في فلسطين خاصة في قطاع غزة على يوميات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعيشون في دوامة الحزن والقلق والخوف، وتذوب قلوبهم قهراً على ما وصلت إليه أوضاعهم في الداخل والشتات، خاصة بالمخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعرض بعضها للقصف والمقيمين فيها للنزوح خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان تحديداً مخيمات عين الحلوة والرشيدية والبص والبرج الشمالي.

وإذا كانت الإجابة التقليدية هي عدم التزام الإحتلال الإسرائيلي بتطبيق القوانين والاتفاقيات المبرمة لوقف الحرب على غزة والعدوان على لبنان، فإن الظروف الإستثنائية الحالية تستدعي طرح السؤال التالي: ماذا ستفعل الجهات المعنية باللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحال أصدر المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي إنذارات إخلاء موجهة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وماذا ستفعل هذه الجهات بحال تم قصفها، وما ينتج عن ذلك من تهجير ومآسي وويلات لن يقتصر ضررها على اللاجئين الفلسطينيين وحدهم، مع تأكيد قواهم السياسية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وبالقوانين واحترام السيادة اللبنانية وعدم المس بالأمن والاستقرار، وحاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى دعم صمودهم وكفاحهم الوطني بما لا يتعارض مع المصالح اللبنانية العليا، كونهم يعتبرون أنفسهم معنيون مباشرةً بما يجري من حرب إبادة على قطاع غزة وعدوان على الضفة الغربية ومخيماتها، بما يؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمخططات إلغاء حق العودة ومؤامرة التوطين، وهذا يستدعي تفعيل الضغط لإلزام الاحتلال الاسرائيلي باتفاق وقف اطلاق النار، واهتمام فلسطيني لبناني مشترك بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يضمن حقوقهم الانسانية، ويدعم نضالهم من اجل العودة الى ديارهم التي هجروا منها قسراً عام 1948 .