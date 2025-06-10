متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يعرقلون حركة القطارات في سويسرا

وطن: شهدت محطتا القطارات الرئيسيتان في مدينتي جنيف ولوزان السويسريتين، أمس الإثنين، احتجاجات نظمها مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات بشكل مؤقت في المحطتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وهيئة السكك الحديد الفدرالية.

وقالت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" إن حوالي 300 متظاهر اعتلوا مسارات القطارات في محطة جنيف عصر الإثنين، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، مما تسبب في وقف حركة القطارات على رصيفين رئيسيين في المحطة لمدة نحو ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين استجابوا لدعوات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفينة "مادلين"، التي كانت محملة بمساعدات إنسانية ومتجهة إلى قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك ضمن موجة احتجاجات تشهدها عدة مدن أوروبية منذ أسابيع، رفضا للحصار المفروض على قطاع غزة وللعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وفي محطة جنيف، بدأ الاعتصام في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش)، واستمر حتى الساعة السابعة مساء، مما أدى إلى إلغاء رحلات وتأجيل أخرى، وسط حالة من الارتباك في جداول الرحلات.

وسُجلت حالة مشابهة في محطة لوزان، حيث أعلنت هيئة السكك الحديد الفدرالية مساء الإثنين أن حركة القطارات تعطلت "بشدة" جراء وجود "متظاهرين اعتلوا مسارات محطة لوزان".

وبحسب صحيفة "لوماتان"، فقد تدخلت قوات الأمن السويسرية لفض الاعتصام، وتمّت مرافقة المتظاهرين الذين كانوا بالمئات إلى وسط المدينة تحت مراقبة الشرطة.

من جانبها، أكدت هيئة السكك الحديدية أن حركة القطارات بدأت تستأنف "تدريجيا" بعد تفريق المتظاهرين، لكنها حذّرت من أن عودة الحركة إلى طبيعتها ستستغرق بعض الوقت، نظرا لحجم الاضطراب الذي لحق بجداول الرحلات.

وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد موجة التضامن مع الفلسطينيين في عموم أوروبا، خاصة بعد تقارير متواترة عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة واعتراض إسرائيل لسفن المساعدات.

وقد شهدت مدن أوروبية عدة مثل برلين وباريس ولندن ومدن سويسرية، احتجاجات واعتصامات أمام المقار الرسمية ومراكز النقل، في محاولة للفت الأنظار إلى الوضع في القطاع وللضغط على الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.