عشرات الشهداء ومئات الإصابات في غارات عنيفة وإطلاق نار في مناطق متفرقة بالقطاع

وطن: استشهد 36 مواطنا وأصيب العشرات بجراح، في غارات وإطلاق نار من جيش الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، غالبيتهم من الباحثين عن قوت أبنائهم.

وقالت مصادر طبية إنّ 19 مواطنا استشهدوا وأصيب أكثر من 200 آخرين جراء قصف مدفعي وإطلاق نار من جيش الاحتلال على منتظري المساعدات عند محور “نتساريم” وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن الشهداء والمصابين "نقلوا إلى مستشفيات العودة وشهداء الأقصى وسط القطاع ومستشفى القدس غرب مدينة غزة".

وقال شهود عيان إنّ "طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر (مسيرة) أطلقت النار باتجاه منتظري المساعدات قرب محور نتساريم جنوب مدينة غزة، فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف تجاه الجوعى، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات".

وأضافوا، أن الشهداء والجرحى نقلوا إلى مستشفيات وسط القطاع ومدينة غزة عبر “عربات تجرها حيوانات وحملاً على أكتاف الجوعى المنهكين” وصولاً إلى مواقع تواجد مركبات الإسعاف.