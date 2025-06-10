جيش الاحتلال تدخل جوًا للدفاع عن عصابة أبو شباب خلال اشتباكها مع عناصر حماس

رام الله - وطن: قالت القناة 15 العبرية ان جيش الاحتلال تدخل جوا للدفاع عن ميليشيا أبو شباب خلال اشتباكه مع عناصر حماس.

وذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال قصف الليلة الماضية عناصر من حماس حاولوا استهداف ميليشيا ياسر أبو شباب في جنوب قطاع غزة

واضافت ان طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو وصلت إلى مكان الاشتباك وراقبت الأحداث، ثم قصفت أربعة عناصر من حماس.

وقالت مصادر عبرية ان اشتباكا وقع أمس، قرابة منتصف الليل، بين عناصر من حماس وعناصر من ميليشيا ياسر أبو شباب جنوب قطاع غزة.

واضافت انه خلال الاشتباك، أطلق الجانبان النار، ووقع قتلى من الطرفين، وعلى غير العادة، تم إستدعاء طائرة تابعة لسلاح الجو إلى مكان الاشتباك لمراقبة الوضع ، وقامت الطائرة بإستهداف حوالي 4 عناصر من مسلحي حماس.