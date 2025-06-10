"التربية": 16,382 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان.. 792 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف

وطن: قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 16,382 طالبا استُشهدوا و23,532 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16,245، والذين أصيبوا 25,959.

فيما بلغ عدد الشهداء الطلبة في الضفة 137 طالبا، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749، وفق البيان.

وبينت وزارة التربية، أن 917 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.

وعلى صعيد الاعتداء على المؤسسات التعليمية، أشارت الوزارة لتعرض 443 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة.

أما في الضفة الغربية، فقد تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات للاقتحام والتخريب.

وللعام الثاني على التوالي، يُحرم طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة من التقدم للامتحان، جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية.

ونوهت الوزارة، إلى أن 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مدينة القدس، ما زالت مغلقة منذ 8 مايو/ أيار الماضي، بقرار إسرائيلي.

وتطرقت الوزارة في بيانها، لتعطيل الدوام في مدارس مدينة نابلس، بسبب الاقتحام قوات الاحتلال المستمر منذ الليلة الماضية، وانتشار قوات الاحتلال في أحياء المدينة.