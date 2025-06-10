عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، وأدوا طقوسًا تلمودية تحت حراسة قوات الاحتلال الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.

وكانت جماعات المستوطنين قد نشرت دعوات لتنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، يتخلله أداء طقوس غنائية ورقصات داخل ساحاته؛ احتفالًا بالتعديلات القانونية التي أقرّها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والتي تتيح لهم أداء جميع الصلوات والمظاهر التلمودية داخل الأقصى.