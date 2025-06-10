20 شهيدًا و124 مصابًا من منتظري المساعدات بغزة

وطن: استشهد 20 مواطنًا وأصيب أكثر من 123 من منتظري المساعدات في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 36 مواطنًا منذ فجر اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، 20 منهم من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم.

وقال مستشفى القدس، إن 12 شهيدا وصلوا للمستشفى إضافة لأكثر من 124 بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر خلال انتظارهم المساعدات قرب محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

كما وصل 7 شهداء وعشرات الإصابات بينها إصابات خطيرة، إلى مستشفى الأقصى ومستشفى العودة، بعد استهدافهم بقصف مدفعي وهجوم من طائرات كواد كابتر، خلال تجمهر المواطنين بالقرب من شارع صلاح الدين والطريق الساحلي، بانتظار المساعدات.

ومن بين الشهداء الذين تم التعرف عليهم: طالب مصلح الغصين (51 عامًا)، ورامي محمد خليل (35 عامًا)، وأسماء أحمد وادي (32 عامًا)، وعبد الرحمن سمير عيد.

من جهته، قال مدير الفريق الطبي بجمعية الإغاثة في غزة عدي دبور، إن مراكز المساعدات تحولت إلى مصائد موت، وإن هناك أناس يموتون يوميا خلال انتظارهم لتلك المساعدات.

وأضاف دبور في حديثه لقناة الجزيرة، أن الوجبة الغذائية التي توزع بمراكز المساعدات قليلة جدا وغير كافية.

وأكد أن الإصابات قرب مراكز المساعدات مباشرة وقاتلة، حيث يتعمد الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين.