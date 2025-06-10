المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون: اختطاف سفينة "مادلين" وطاقمها والمتضامنين جريمة قرصنة صهيونية واعتداء على القانون الدولي

رام الله – وطن: قال المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، ان بحرية الاحتلال أقدمت في مشهد جديد من العربدة والاستهتار الصارخ بالقانون الدولي، على اعتراض سفينة "مادلين" في عرض البحر، واختطاف من كانوا على متنها من ناشطين سلميين ومتضامنين دوليين من جنسيات مختلفة، بينهم شخصيات اعتبارية وبرلمانية وحقوقية بارزة منها نورا حسن وغريتا ثنبيرغ.

وقال المؤتمر في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان المتضامنين جاءوا حاملين رسائل إنسانية وتضامنية لكسر الحصار الجائر عن شعبنا المحاصر الجائع في قطاع غزة، وإيصال شحنة رمزية من المساعدات للمنكوبين تحت نيران الإبادة الجماعية المستمرة.

وقال المؤتمر "إن هذه القرصنة الصهيونية في المياه الدولية لا تمثّل فقط عدوانًا على ناشطين عُزّل، بل تشكّل امتدادًا لجريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا في غزة، وجريمة جديدة تضاف إلى سجلّه الأسود، في خرق فاضح ومتكرر لكافة القوانين والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية البحار 1982. وفي الوقت ذاته، تكشف هذه الجريمة مدى عزلة الكيان السياسية والأخلاقية، وهشاشة روايته أمام تصاعد الرفض الشعبي والحقوقي العالمي لسياساته العدوانية."

وأكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون أن ما جرى يُعدّ جريمة اختطاف وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، محملا دولة الاحتلال كامل المسؤولية عنها.

وأكد المؤتمر أن هذه الجريمة تُبرز مجددًا أن الاحتلال لا يواجه فقط مقاومة شعبنا البطولية، بل يواجه اتساعًا متزايدًا لرقعة التضامن العالمي، حتى في البحار، من السويد إلى جنوب إفريقيا، ومن أيرلندا إلى آسيا وأمريكا اللاتينية.

واكد المؤتمر على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن طاقم سفينة “مادلين” وكافة المتضامنين الدوليين، باعتبارهم محتجزين تعسفيًا في خرق للقانون الدولي.

ودعا المؤتمر الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى كسر صمتها المخزي، واتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان السافر على نشطاء مدنيين في المياه الدولية.

ووجه المؤتمر "تحيّة إجلال وتقدير لكلّ من شارك في أسطول الحرية"، مؤكدا "أن النضال الشعبي العابر للحدود بات ركيزة أساسية من ركائز النضال الفلسطيني في وجه منظومة الاحتلال والظلم."

وجدد المؤتمر الدعوة لتصعيد العمل الشعبي والتحرك الدولي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ومضاعفة جهود المقاطعة الشاملة للاحتلال سياسيًا، واقتصاديًا، ودبلوماسيًا، وقانونيًا.

وأكد المؤتمر ان من يحاصر غزة هو ذاته من يمنع الحليب عن أطفالها، ويقصف مستشفياتها، ويخطف ناشطي الحرية في عرض البحر. فلا مكان للصمت بعد اليوم، ولا شرعية لأي تواطؤ مع هذا النظام العنصري الدموي.