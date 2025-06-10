عدوان "إسرائيلي" على موانئ الحديدة اليمنية

وطن: فادت وسائل إعلام يمنية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت سلسلة من الهجمات استهدفت موانئ مدينة الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى أن العملية نفذت دون مشاركة من سلاح الجو الإسرائيلي.

وأتت هذه الهجمات عقب تحذيرات إسرائيلية بإخلاء عدد من الموانئ والمواقع الإستراتيجية في عدة مدن يمنية.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن الهجمات استهدفت مواقع في مدينة الحديدة، في وقت كانت فيه جيش الاحتلال قد دعا إلى إخلاء موانئ رأس عيسى، والحديدة، والصليف الواقعة تحت سيطرة أنصار الله.

وأفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بحرية الاحتلال شنت، صباح اليوم الثلاثاء، هجومين متتاليين على ميناء الحديدة، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب.

وخلافًا للهجمات السابقة التي استهدفت الأراضي اليمنية وشاركت فيها الطائرات الحربية، اقتصر هذا الهجوم على سلاح البحرية فقط، دون تدخل من سلاح الجو.

وأكد مسؤول إسرائيلي لقناة " i24" أن جيش الاحتلال نفذ في في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ضربات استهدفت مواقع في اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مواقع في اليمن.