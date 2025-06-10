ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 227 منذ بدء العدوان على غزة

وطن: أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (227) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيط مسجد المحطة بشارع يافا شرقي مدينة غزة.

وقال الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 227 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد مؤمن محمد أبو العوف الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام وقد استشهد هو وثلاثة من رجال الإسعاف خلال مهمة إنسانية شرق مدينة غزة".

ودان، المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.