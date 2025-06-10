وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: المتظاهرون في لوس أنجلوس "يتقاضون أموالا".. والاحتجاجات "مدبرة"

وطن: زعمت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أيام ضد سياسات الهجرة "مدبرة باحترافية"، وأن المتظاهرين "يتقاضون أموالا".

وقالت نويم في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، الاثنين: "بالتأكيد، هؤلاء مُنظَّمون، هؤلاء أشخاص يتقاضون أموالا للقيام بذلك، يُمكنك تتبُّع سلوكهم، والإشارات التي يُرسلونها لبعضهم البعض في هذه الحشود وهذه الاحتجاجات للتحريض على العنف، هذه عملية، ومُدبَّرة باحترافية، لقد فعلوا ذلك من قبل، وسنوقفه ونحرص على مُقاضاة كل واحد منهم".

وتابعت نويم أن ضباط إنفاذ القانون طاردوا الاثنين "من أربعة إلى 500 هدف" في لوس أنجلوس، والذين "كانوا أعضاءً معروفين في عصابات في لوس أنجلوس دأبت على استغلال الناس لسنوات، ولم يفعل (حاكم ولاية كاليفورنيا) غافين نيوسوم شيئًا حيالهم على الإطلاق".

وتابعت: "نفذنا اليوم عمليات أكثر من اليوم السابق، وغدًا سنضاعف هذه الجهود".

وفي سياق متصل، انتقدت المدعية العامة بام بوندي الاشتباكات بين المتظاهرين ومسؤولي إنفاذ القانون، ووعدت بشن حملة صارمة من وزارة العدل.

وقالت بوندي في مقابلة على فوكس نيوز مساء الاثنين إن وزارة العدل لديها "9 قضايا مفتوحة" تتعلق باحتجاجات لوس أنجلوس.

ولم تُحدد ما إذا كانت الوزارة قد وجهت اتهامات في تلك القضايا أم أنها لا تزال في مراحل التحقيق الأولية.

وأضافت أن أحد هذه التحقيقات يتعلق بشخص مُقنع صُوّر وهو يكسر قوالب طوب ويلقي شظايا على ضباط إنفاذ القانون.

وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حدد هوية ذلك الرجل ويقوم بتفتيش منزله، لكنها لم تُفصح عن اسمه الكامل.

وأضافت بوندي أن المدعين سيوجهون اتهامات أيضًا إلى أولئك الذين اعتدوا على ضباط الشرطة، وقالت: "إذا لم تحمِ كاليفورنيا ضباط الولاية، فسنفعل نحن ذلك".

وتابعت أن وزارة العدل تدرس أيضًا قضايا تُترك عادةً لسلطات الولاية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأفراد متهمين بنهب المتاجر.