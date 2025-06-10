الاحتلال ينقل نشطاء "مادلين" إلى مطار اللد تمهيدا لترحيلهم

وطن: أعلنت خارجية الاحتلال عن نقل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة مادلين إلى مطار اللد تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم، بعد استيلاء قوات الاحتلال على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود.

وأكدت أن من يرفض التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل سيتم عرضه على قاض لإقرار ترحيله.



وأضافت خارجية الاحتلال أن من سمتهم النشطاء اللاساميين رفضوا مشاهدة فيلم عرض أمامهم يوثق فظاعة الجرائم التي تعرض لها اليهود والإسرائيليون.

وكانت سفينة مادلين وصلت مساء أمس إلى ميناء أسدود بعد أن استولى عليها جيش الاحتلال ومنع بلوغها غزة.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "سيتم نقل النشطاء إلى منشأة احتجاز تمهيدا لترحيلهم من إسرائيل".

وقد رافقت زوارق تابعة لبحرية الاحتلال نحو 18 ساعة خلال اقتيادها السفينة التي كانت تقل مساعدات لسكان قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.