شن عملية مداهمات واعتقالات واسعى .. الاحتلال يقتحم نابلس ويحاصر بلدتها القديمة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة نابلس، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة، وأعلنت حظرا للتجوال يشمل حارات البلدة حتى صباح الغد، الأربعاء.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شرعت بمداهمة منازل المواطنين داخل البلدة القديمة تخللها عملية اعتقالات واسعة في صفوف المواطين.