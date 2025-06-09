استشهاد صحفي و3 مسعفين جراء قصف الاحتلال بحي التفاح في غزة

وطن: استشهد 3 مسعفين وصحفي، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة إسعاف أثناء نقل مصابين قرب مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن المسعفين الشهداء هم: حسين محيسن وبراء عفانة ورائد العطار، إضافة لاستشهاد الصحفي مؤمن أبو عوف الذي كان برفقتهم.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه لمختلف مناطق قطاع غزة مساء اليوم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

الشهيد الصحفي مؤمن أبو العوف

الشهداء المسعفين حسين محيسن، براء عفانة، ووائل العطار

صورة سابقة للشهيد المسعف حسين محيسن

صورة تجمع الشهيد المسعف حسين محيسن والشهيد الصحفي مؤمن أبو العوف، الذين ارتقوا بعد قصفهم من قبل الاحتلال في شارع يافا بمدينة غزة