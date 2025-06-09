رغم الألم والقصف... أطفال المغازي وسط غزة يرسمون فرحة العيد في ملتقاهم التعليمي

وطن: رغم أصوات القصف وغياب الأمان، لم تُطفئ الحرب نور الطفولة في قلوب أطفال غزة. ففي ملتقى المغازي التعليمي، اجتمع الأطفال ليحتفلوا بعيد الأضحى على طريقتهم بالضحكة والأمل والألوان، متحدّين أهوال الحرب بإصرارهم على الحياة.

تنوّعت الفقرات بين الدبكة الشعبية التي جسّدت تراثنا، والأغاني الاستعراضية التي أنشدت للأمل، وفقرة المهرجين التي ملأت المكان ضحكًا وسعادة ولو للحظات عابرة. في قلب المعاناة صنع الأطفال مساحة للفرح فكان العيد رغم القصف. مشاهد تبعث الدفء في القلب وتروي حكاية شعب لا تنكسر إرادته شاهدوا كيف تصنع الطفولة فرحتها رغم كل شيء.