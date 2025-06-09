رئيس الأركان اليمني في رسالة للقسام: حاضرون في ميدان المواجهة إلى جانب فلسطين

وطن: وجّه رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة اليمنية، اللواء محمد الغماري، رسالة إلى قيادة ومقاتلي كتائب القسام، عبّر فيها عن اعتزاز اليمن بصمودهم الأسطوري وبما وصفه بـ"العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ألهمت الأحرار في العالم".

وقال الغماري في رسالته: "نشدّ على أياديكم الطاهرة، ونؤكد أن اليمن سيبقى حاضراً في ميدان المعركة مع فلسطين قلباً وسلاحاً"، مضيفاً: "نجدد العهد في هذا العيد أن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء".