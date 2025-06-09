مستوطنون يشرعون بتسييج أراض في الفارسية

وطن: شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بتسييج مساحات من الأراضي في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وافاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستوطنين شرعوا بتسييج مساحات من الأراضي في منطقة نبع غزال في خربة الفارسية.

وأوضح أن المستوطنين كانوا قد أقاموا معرشا في المنطقة قبل أشهر، حيث يعملون اليوم على تسييج الأراضي بالقرب منه، وسط تخوفات من نية لإقامة بؤرة استعمارية رعوية في المنطقة.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اعتداءات يومية من المستوطنين تشمل مهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة وطردهم من المراعي، كما ينشط المستوطنون في الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين والأراضي الرعوية وتسييجها والاستيلاء عليها.