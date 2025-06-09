مستوطنون يعتدون على أراضي في سنجل والمغير شمال شرق رام الله

وطن: نفذ مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، اعتداءات على أراضي بلدة سنجل، وقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.

وأفاد شهود عيان في بلدة سنجل، بأن مستوطنين اعتدوا مساء اليوم، على الأراضي في منطقتي المعشرية وبطن الحلاوة شمال البلدة، كما قاموا برعي ابقارهم في محاصيل المواطنين هناك ما تسبب بإتلافها، كما منعوا المواطنين من الدخول إليها.

وأضاف الشهود، أن المستوطنين يواصلون التمركز على جبل تل الباطن في المنطقة الجنوبية من البلدة، علمًا أنها منطقة (أثرية) كما نصبوا خيمة هناك واعتدوا على المواطنين.

وقالت مديرة العلاقات العامة في بلدية سنجل إيمان فقهاء، إن الاحتلال حول نصف مساحة أراضي سنجل إلى مناطق عسكرية ومناطق استيطان، وقام بإحاطة البلدة بجدار من الأسلاك الشائكة، مشيرة إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة جراء استهداف سهل التل الذي يحتله المستعمرون، حيث سرقوا محصول القمح الخاص بالمزارعين.

وفي المغير، واصل مستوطنون إقامة خيمة شرق القرية قرب منازل المواطنين، وقاموا بالاعتداء على المواطنين هناك، وعلى أي مواطن يتواجد في أرضه.