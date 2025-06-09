حزب الشعب يحيي أبطال سفينة "مادلين" التضامنية ويدعو لتوسيع ومواصلة التحركات التضامنية

وطن: أدان حزب الشعب جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سفينة "مادلين" التضامنية التابعة لتحالف أسطول الحرية، ومن على متنها من أبطال الحرية الأمميين المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن نسخة منه، إن عملية القرصنة الإرهابية لسفينة "مادلين"، واقتيادها وطاقمها من المياه الاقليمية الى أحد مراكز الاحتجاز والاعتقال من قبل قوات الاحتلال وبأوامر من أعلى الجهات الحكومية الاسرائيلية، يعد انتهاكاَ صارخاَ للقوانين الدولية، وجريمة اضافية من جرائم هذا الاحتلال الفاشي الذي يواصل حرب الإبادة بحق شعبنا.

وحيى حزب الشعب أبطال سفينة "مادلين" التضامنية على مبادرتهم وإصرارهم بالإبحار نحو شواطئ غزة رغم التهديدات الاسرائيلية لهم، داعيا لتوسيع ومواصلة التحركات التضامنية الدولية، الرسمية والشعبية، لوقف حرب الابادة ضد شعبنا وكسر الحصار عنه، وتكثيف مقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي وعزلها، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب فيها.